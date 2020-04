POR EL CORONAVIRUS PODRÍA HABER 7 MILLONES DE EMBARAZOS NO PLANEADOS

Entre los datos analizados, el estudio concluyó que "es posible que 47 millones de mujeres de 114 países de ingresos bajos y medianos no puedan acceder a anticonceptivos modernos, y se prevé que se producirán 7 millones de embarazos no planificados si el confinamiento se prolonga 6 meses y los servicios de salud experimentan interrupciones importantes".

Más de 47 millones de mujeres podrían perder su acceso a anticonceptivos, provocando 7 millones de embarazos no planeados en los próximos meses a nivel mundial, reveló este martes un informe del Unfpa, el organismo de las Naciones Unidas especializado en la salud sexual y reproductiva, al analizar el impacto de la pandemia por la Covid-19 en la salud de las mujeres, derechos que en Argentina son "prestaciones esenciales" que "se están priorizando", dijeron funcionarias del país



El documento identificó que el número de mujeres que no pueden acceder a planificación familiar y que se enfrentan a embarazos no planeados, violencia por razón de género y otras prácticas nocivas "podría dispararse a razón de millones de casos durante los próximos meses", por el contexto de pandemia.