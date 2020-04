HOY SE ANUNCIARÁ LA EXTENSIÓN DE LA CUARENTENA

Fernández anunciará este sábado la extensión de la cuarentena por dos semanas más. Será, según anticipó el ministro de Salud, Ginés González García, una etapa “distinta” en el combate para enfrentar la pandemia del coronavirus. Una vez más, antes de la presentación de la prórroga, el jefe de Estado se aseguró el respaldo de los gobernadores.

En la cuarta fase, que durará hasta el 10 de mayo inclusive, el Gobierno mantendrá el modelo de “cuarentena administrada”, aunque con una mayor flexibilización en las provincias y ciudades donde no hubo circulación del virus o en las que en los últimos días no se registraron casos de contagios. En el área metropolitana -la Capital y el conurbano- y en las grandes metrópolis, donde vive casi la mitad de la población del país, como Mendoza, Córdoba y Rosario -y sus cordones urbanos- la situación no cambiará.

Solo falta resolver es si los niños podrán realizar salidas recreativas programadas acompañados por sus padres. Eso sí, en la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense hoy no están dadas las condiciones, según anticiparon fuentes de las dos administraciones, para avanzar en ese sentido. En la provincia de Buenos Aires, como adelantó DIB ayer, se analiza habilitar algunas salidas recreativas para niños bajo un esquema que podría utilizar un mapa de colores que clasifica por riesgo epidemiológico a los partidos bonaerenses.