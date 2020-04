DESDE EL MINISTERIO DE SALUD ¿SOLTARON LA MANO DE LOS PROFESIONALES?

La falta de insumos en los distintos hospitales y centros de salud personal de salud vive una cruda realidad, ya que no están debidamente cuidados y hasta fueron abandonados a sus propia suerte, peor aún, recibieron un duro golpe de parte de la Ministra Medrano con el último memorándum.

Una repudiable lavada de manos, en donde expresa «delineando todo tipo de responsabilidad respecto a los demás elementos que no poseen control de calidad y certificación de ANMAT y que hayan sido confeccionados, distribuidos y utilizados por cada área operativa sin aval de este Ministerio, ya que en dicho caso la responsabilidad recae sobre cada gerente general de hospital y/ o persona que los utiliza», lo manifestado en el comunicado por Josefina Medrano, es totalmente repudiable, elimina totalmente las garantías laborales, sin haberles provisto de indumentaria de protección suficiente, busca hacer responsables a médicos/as, enfermeros/as de sus propios contagios y hasta los responsabiliza de posibles contagios a sus propios pacientes.

Éste es un vil e inhumano ataque de parte de Josefina Medrano, ante la realidad que viven médicos/as, enfermeros/as con grandes angustias por falta de indumentaria de protección, una realidad por la que atraviesan en toda la provincia, incluida Salta capital, el Memorandum refleja claramente que los despojan de garantías laborales, además los obligan a usar indumentaria que no les suministraron, los equipos de salud no saben que hacer ante éste maltrato que están sufriendo, vulneran sus derechos laborales, no los cuidan, ni tampoco los dejan defenderse de la pandemia, no podemos aceptar como sociedad éstas actitudes avasallantes sobre la humanidad de personas que están en la primera línea de batalla frente a la pandemia mundial.