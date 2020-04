LA CONMOVEDORA HISTORIA DE UNA PERRITA Y SU DUEÑA SEPARADAS POR LA CUARENTENA

Abril Harguindey Echeverría es una jovencita bonaerense desesperada por reencontrarse con su amiga fiel, su perrita.

A través de sus redes sociales la jovencita expresó lo siguiente.

Hola a todoos!

Hace un mes estaba viajando por bolivia y como ya saben el virus este se puso bastante complicado, ya no podiamos trabajar porque no se podia salir a la calle, no teniamos plata para pagar hostel ni comida y al acercarnos al consulado nos ofrecieron repatriarnos... Dijimos que si.

La cuestion es que yo viajaba con mi perrita que por cierto es mi compañera de absolutamente todo, y al cruzar la frontera de bermejo a aguas blancas por salta, el micro que nos recogia del lado argentino no me dejo subirla.

Llore como nunca habia llorado en mi vida, me estaban pidiendo que la abandone y que yo siga viaje a mi casa. Nunca lo haria. Decidi quedarme en la frontera con ella y con mi compañera. El micro arranco, se fue. Estabamos solas en el medio de la nada y solo habia un puesto de gendarmeria.

Desesperadas empezamos a pedir ayuda a cada auto que salia de ahi en la direccion que debiamos tomar, nadie nos subia. La mayoria eran policias y nos decian que no iban a llevar a nadie porque estaban trabajando. Paso un rato y los gendarmes nos hicieron saber que habiamos tomado una "mala" desicion, nos pidieron los datos, darian aviso a la fiscalia e iriamos detenidas por incumplimiento de cuarentena, ya que nos encontrabamos en la via publica sin posibilidad de absolutamente nada. El pueblo mas cercano estaba a 10 km y estaba blindado, el siguiente a 54, exactamente igual.

Llorando y rogando a los gendarmes que no nos lleven detenidas, explicandoles la situacion, comentandoles con lujo de detalles todo por lo que habiamos pasado y lo mal que nos sentiamos, logramos que llegar al punto mas humano de uno de ellos, con quien estare eternamente agradecida.

Desacato la orden de fiscalia de llevarnos detenidas a la comisaria de la region, se comunico con el puesto de gendarmeria que estaba a 100km de esa ubicacion, ordeno que al pasar el micro lo detengan, se comprometio conmigo a llevar a mi perrita a su casa, cuidarla, quererla y alimentarla hasta que todo esto termine y la pueda ir a buscar y a cambio me pidio que acceda a que el nos lleve hasta el micro y que subamos, volvamos a nuestras casas y nos tranquilicemos.

No tenia mas opcion, o ibamos detenidas y mi perrita quedaba a la deriva, o subia al micro y mi perrita quedaba en su casa.

La respuesta es obvia.

Les cuento esto porque estan dando ciertos permisos para que cada persona que se encuentra lejos de su domicilio, pueda volver a su casa en un auto particular. Y se me ocurrio que quizas, si alguien se encuentra viniendo desde aguas blancas/oran, provincia de salta, hacia buenos aires zona oeste y tiene un poquito de lugar en su auto, quizas puedan hacerme el enorme favor de traerla con ustedes.

Es una situacion muy dificil para todo el mundo, soy consciente de eso, pero esa perrita es mi vida, y la necesito conmigo lo mas pronto posible.

Si esto que pido esta dentro de las posibilidades reales de alguien, lo agradeceria con el alma entera y un poco mas tambien.

Y como ultimo punto quiero aprovechar para denunciar publicamente a la empresa de micros "La Veloz del Norte" responsable de que hoy este cumpliendo cuarentena lejos de mi perrita, con la mediocre excusa de que no la dejarian subir poeque podria incomodar a otros pasajeros. Siendo un micro con capacidad para 60 personas en el cual viajabamos menos de 20.

Desde ya muchas gracias a todos por leer, y si es posible comenten puntitos quienes no tengan posibilidad de ayudarme con el traslado, asi se mantiene la publicacion! Graciaaaaaaas.

Nos ayudas a reencontrarlas?