ARTISTAS SALTEÑOS SOLICITAN AL GOBIERNO PROVINCIAL LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA QUE LOS INCLUYA

Quién se encargó de hacer público el pedido fué el artista salteño Luis Quinteros, creador de personajes como el Hincha Pankeke y Echenbirra.

Sigue siendo un problema lo que ocasionó el coronavirus en el país a nivel económico. En este caso, el reconocido artista salteño Luis Quinteros le escribió una carta en sus redes sociales al gobernador Gustavo Sáenz con el fin de solicitarle la creación de un programa que les brinde alguna ayuda a todos los artistas que se encuentran impedidos de trabajar y que viven el día a día.

Al respecto, arrancó diciendo: "Me dirijo a usted para hacerle llegar mi profundo dolor por la situación que vivimos como país, como provincia, como artista. Pertenezco a los muchos trabajadores en este rubro especial que significó llevar sonrisas a las personas, creatividad a la hora de pararse delante de multitud de personas. Como sabrá, estuvimos en festivales del municipio, recorrimos calles, hospitales, barrios, villas, comedores. Porque este es nuestro trabajo, de esto vivimos y dice una frase ‘Hacé lo que te hace feliz y nunca lo veras como un trabajo’", dijo el creador del Hincha Pankeke y del personaje de Echenbirra.



Asimismo, continuó argumentado que ante la prohibición de eventos públicos,

los artistas que trabajan en shows infantiles y en todo tipo de eventos como payasos, animadores infantiles, magos, malabaristas, peloteros, pinta caritas, decoradores de eventos, mozos y sonidos, se ven muy afectados. En sintonía, indicó que varios artistas no recibieron ninguna ayuda económica del gobierno nacional, ni provincial y no saben si el aislamiento obligatorio será durante lo que resta del año o hasta los próximos meses venideros.

“Lo que solicitamos sería tener o generar un programa compensatorio de ayuda económica o darnos otra opción laboral a este rubro de eventos, el cual está pasando su peor momento como tantos otros rubros, pero queremos mostrarnos que somos muchos y necesitamos de su ayuda. Nuestros ahorros están llegando al límite y la desesperación está llegando a nuestros hogares”, lamentó Quinteros.

Por último, sostuvo que los artistas se sienten desprotegidos, desvalorados e ignorados por las autoridades correspondientes. “Ya casi más de un mes de la cuarentena y nuestros hijos necesitan para el sustento de cada día. Por lo tanto, seguiremos luchando cada vez con más fuerzas para poder afrontar esta crisis que a todos nos afecta”, finalizó.