KICILLOF DEBIÓ HACERSE UN TEST DE CORONAVIRUS

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, finalmente aceptó este jueves someterse al test para determinar si se infectó o no coronavirus durante una visita que realizó el viernes pasado en un hospital donde 10 médicos y 5 enfermeros contrajeron la enfermedad.

"Esta mañana, por recomendación del cuerpo médico y dada la responsabilidad social que implica su cargo, el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se realizó el test para diagnosticar Covid-19", confirmaron desde la gobernación.

Kicillof se hizo el hisopado a pesar de que en las últimas horas aseguró que no presentaba síntomas y que por recomendación de sus médicos no se iba a poner en aislamiento ni a realizarse el estudio para saber si era portador o no del virus.