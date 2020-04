ONE WORLD: MEGA FESTIVAL DE ARTISTAS INTERNACIONALES

Espectaculos 15 de abril de 2020 Por María Belén

El sábado 18 de abril se realizará el festival mundial 'One World: Together At Home', que será transmitido por streaming y cadenas de televisión y contará con la participación de grandes figuras como Lady Gaga, Chris Martin, Taylor Swift, Paul McCartney, Celine Dion, y Alicia Keys, entre otros artistas.