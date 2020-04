EL GOBIERNO IMPULSA SOLUCIONES PARA APOYAR A LOS COMERCIANTES DE LA CIUDAD

Tras mantener diálogo con autoridades de la Cámara de Comercio y, de acuerdo a lo consensuado, Bettina Romero decidió propiciar la venta online como alternativa para apoyar al sector comercial.

“Creemos que ésta, además de ser una emergencia sanitaria es una crisis económica que requiere de medidas concretas para enfrentarla. Por eso desde el Gobierno de la Ciudad he tomado la decisión de buscar alternativas para evitar la quiebra y cierre de comercios”, manifestó la mandataria.

Las medidas que el gobierno ya implemento son: diferimiento de impuestos, suspensión de fiscalización y extensión de plazos de pagos, confección de más de un plan de pago por tributos, no caducidad de planes de pagos por cuotas impagas, no generación de títulos ejecutivos, no inicio de ejecuciones fiscales ni realizar embargos, no generación de notificaciones legales, instrucciones de sumarios ni aplicación de multas, creación del régimen de ventanilla única para atención ciudadana, prórroga de los certificados de habilitación y prórroga de vencimientos de licencia de conducir.

A lo que se suma el trabajo codo a codo para la activación de un plan que permita dar respuestas a las inquietudes del sector de comercio.

Cabe remarcar además que la intendenta solicito a todas las áreas abocarse a trabajar en conjunto con los distintos sectores de la economía de la ciudad para identificar problemas y avanzar en soluciones inmediatas mientras la construcción del plan de reactivación de la economía se va realizando.