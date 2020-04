SALIÓ A PESCAR EN CUARENTENA Y LA MAREA SE LLEVÓ SU CAMIONETA

Unas horas después de que el Gobierno Nacional anunciara su decisión de extender hasta el 26 de abril la cuarentena para contener el avance del coronavirus, un hombre decidió salir a pescar a la playa de Comodoro Rivadavia, pero quedó atrapado dentro de su camioneta y tuvo que ser rescatado.

A través de las redes sociales empezaron a viralizarse los videos de cómo las autoridades salvaron a Hugo Domínguez cuando, al subir la marea, la Toyota Hilux en la que recorría la orilla quedó encallada en la arena.

El hecho ocurrió el sábado pasado y según publicó el portal ADN Sur, otro vehículo intervino y remolcó a Domínguez con una soga. El pescador se encuentra en perfecto estado de salud, pero no pudo recuperar la camioneta, que fue inmediatamente secuestrada.

Hasta el momento, Chubut es una de las tres provincias del país que no tuvo casos confirmados de pacientes con coronavirus, junto con Catamarca y Formosa. "No somos una provincia inmune, tenemos que redoblar los esfuerzos y no bajar los brazos", aclaró en las últimas horas Fabián Puratich, ministro de Salud de Chubut.