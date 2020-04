MALTRATOS ECONÓMICOS EN LA FAMILIA POLICIAL

Esta medida tomada por el gobierno provincial, generó gran malestar entre los uniformados.

Algunos de ellos pasan diariamente más de 16hs en los distintos puestos de control o al servicio de la comunidad, son el sector más expuesto y explotado ya que en su mayoría reciben recargos diarios.

El 8% no se habría sentido en el bolsillo del efectivo policial ya que en algunos casos no alcanzaría los $500, los cuales no llegan a cubrir la compra de barbijos ni guantes, ya que los mismos salen del bolsillo del efectivo. Ni hablar de adquirir el uniforme reglamentario ya que los básicos de los uniformados ronda entre los $1300 y en el mejor de los casos y con varios años de servicio los $8000.

También llegó a nuestros medios información donde explican que habría habido una retención de aproximadamente $2000 remarcada como "ayuda y emergencia" la misma dispuesta por el gobierno de la provincia.

Una vida al servicio de la comunidad son recibir las remuneraciones que se merecen.

Sumado a esto, una fuerte declaración de un legislador provincial quién en su medio de comunicación habría expresado que "integrantes de la fuerza, llegaban hasta su domicilio a golpear las puertas para pedir elementos de seguridad ante el COVID-19. Un diputado provincial hoy percibe al rededor de $200.000 de sueldo mientras que prestan servicios desde sus domicilios. Este legislador percibiría también pautas publicitarias importantes desde el gobierno provincial.

¿Hay comparación entre lo que percibe un legislador y un efectivo policial?, ¿Quien realmente merece un mejor salario?. ¿Que opinas?.