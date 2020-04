EL FÚTBOL ARGENTINO CONFIRMÓ PRIMER CASO DE CORONAVIRUS

En medio de la cuarentena obligatoria que dispuso el gobierno nacional como medida preventiva por la propagación del virus COVID-19, el club Sportivo Belgrano confirmó el primer caso de coronavirus en el fútbol argentino.

Se trata de Daniel Elkin, el Jefe de Médicos del equipo del ascenso que milita en el Federal A. Así lo comunicó el propio club en sus redes sociales para informar a sus seguidores y también para demostrarle públicamente su apoyo en estos tiempos difíciles para él. Dio positivo en las últimas horas después de confirmarse los resultados del correspondiente hisopado.

Apenas salió a la luz la novedad, el doctor dialogó con TNT Sports y relató lo que vive. "Yo estoy bien, no tengo absolutamente ningún síntoma, nunca tuve ninguno. El test me lo hicieron porque estuve en un Congreso en Chile el 11 y 12 de marzo, cuando Chile no era zona de circulación activa del virus. Ya cuando había vuelto, el lunes 16 a Chile lo declararon como zona de circulación activa", indicó.

El Ministerio de Salud informó que tres personas perdieron la vida este martes en el país luego de luchar contra el virus. Según informaron fuentes oficiales, lo casos fueron registrados en la provincia de Buenos Aires, en la Capital Federal y en Mendoza. Así, la cifra de víctimas fatales ascendió a 56. Del total general, 42 víctimas son hombres y 14, mujeres.