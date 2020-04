EL DESGARRADOR MENSAJE DE UN MÉDICO ANTES DE FALLECER

El médico ecuatoriano Óscar Cabrera falleció pocos días después de compartir un emotivo mensaje en su cuenta personal de esa red social, en el que mencionaba los miedos que provoca trabajar en medio de la pandemia del coronavirus, que llevó a ese país andino a un estado de crisis sanitaria, con cadáveres en las calles y hospitales colapsados en la ciudad de Guayaquil.

“Lamentamos informar que el día de hoy ha fallecido nuestro colega Dr. Óscar Cabrera más conocido por su página YO MÉDICO y actual administrador de esta. El doctor era R3 en postgrado de oncología en la ciudad de Quito-Ecuador, siempre se caracterizó por su carisma, alegría, profesionalismo y buen trato con todo el personal sanitario”, es el mensaje que circula en el ciberespacio para dar a conocer su deceso.

A pesar del temor que experimentaba, el joven destacaba en el texto que compartió en su perfil que para él lo más importante era su vocación de cuidar a los enfermos y pedía a las personas que lo ayudaran al no salir de sus casas.

“Les escribo estas palabras para que estén tranquilos. Yo elegí mi camino y mi profesión por vocación. Hoy me toca estar en peligro a mí y a mis compañeros, en riesgo, tentando al destino al exponernos a lo que hoy es considerada una pandemia. Sí, tengo miedo, no quiero ir a trabajar porque pienso que si me contagio y muero no podré hacer tantas cosas con las que soñé, pero más miedo me da es que Uds. o un ser querido se contagien y yo no pueda hacer nada por salvarlos. Yo no quiero que ustedes sean un número más en las cifras, ni quiero que sean incluidos en las frívolas estadísticas que sólo alimentan el pánico colectivo”, mencionaba en una parte del escrito que publicó hace menos de una semana.

“Me enseñaron a tener un corazón grande, tan grande que puedo poner al servicio de la gente, mis conocimientos para ir en ayuda del que más lo necesita, y hoy el mundo entero nos necesita, a todos los profesionales de la salud. Eso arriesga mi vida, pero es un desafío que estoy dispuesto a aceptar”, agregó.

Como un triste presagio, el médico se refirió a su posible partida: “Si yo me llego a ir, créeme que será con el honor de haber servido como un agente de combate, que jamás bajó sus brazos ni se rindió. No tengo capa, pero quiero quedar en sus memorias NO como un héroe, sino como alguien que su único súperpoder era saber cuidar del enfermo, del desamparado y del sin esperanzas. Quiero que esto pase y recordarlo como un mal momento. Pero si no es así, en mi caso abraza mis uniformes y llénate de orgullo, que yo te estaré esperando allá arriba”.

Finalmente, en el texto daba un consejo: “Toma consciencia, quédate en casa, que yo saldré por ti”.

El mensaje que compartió el médico ha sido publicado por colegas suyos en días anteriores y en varios países, como una muestra de lo que representa para los profesionales de la salud salir de sus casas y arriesgar sus vidas por salvar a otros.

El doctor Cabrera trabajaba en una casa de salud de Quito y aunque no trascendieron las causas de su muerte, colegas del joven aseguraron que no fue por COVID-19.

Fuente: canalnet