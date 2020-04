LA CARTA DE MARÍA DEL CERRO A AQUELLAS MUJERES QUE PARIRÁN EN "TIEMPOS DE PANDEMIA"

“Me lo mandó mi partera y me encantó. Lo comparto porque me gustó y para desearles una buena guardia obstétrica a quienes están en la trinchera. Dedicado a todas las que estén por parir en tiempos de cuarentena”, comenzó escribiendo a ex Casi Ángeles.

La carta titulada “Parir en tiempos de pandemia”, comienza: “El mundo se detiene y tu hijo va a nacer. El mundo habla de virus, pandemia, contagio, muerte... pero tu hijo va a nacer. Y yo veo tu miedo y tu enojo, ¿por qué ahora? ¿Por qué cuando tu hijo va a nacer?".

“Los niños nacen en épocas de guerra, de pandemias, en medio de tornados y terremotos. La vida puede más, la vida no puede esperar. Y yo estoy ahí, de tu mano, y ambos me regalan ese instante en que todo es perfecto y nada está mal”.

"Meme, por su cuenta, habló con el obstetra, asustado, y le preguntó eso. ‘Quiero saber, en caso de que colapsen todas las clínicas, ¿si existe la posibilidad de de parir en casa?’. Mi obstetra le dijo ‘quedate tranquilo que tengo todos los instrumentos para eso, pero no creo que lleguemos a esa situación'. Yo no creo que lleguemos a esa situación. Mi prioridad es que nazca en la Suizo, pero Meme se quiso cubrir ante una emergencia saber qué hacer”, contó.

"Mis papás, como los de Meme, están ansiosos por la llegada de la beba, pero habrá mucho tiempo para que vayan a conocerla. Y Mila, que tiene 4 años y medio, cuando nazca la beba va a ser un tema... Quizás no le contamos que nació, porque ella va a querer venir con nosotros y esa situación no va a darse, con todo lo que estamos viviendo”, agregó.