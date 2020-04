¡CUIDADO! VIRALIZAN CONTENIDO FALSOS DE BONOS, ALIMENTOS Y SUBSIDIOS

¿Qué mensajes están circulando?

Uno de ellos sugiere que “la OMS y el Gobierno han destinado un BONO de dinero para todos los paises por Motivo de CUARENTENA (CORONA VIRUS)” (sic) e invita a conseguir el bono en un enlace.

Otro invita a recibir una “ayuda alimenticia de los supermercados” para todos los países a través de un link también “por motivo de cuarentena”.

El tercero suplanta lo anterior por una “caja de alimentos a cada familia gratis en cualquier pais” (sic) de la reconocida cadena de supermercados Walmart.

El último chat se trata de 2 cadenas sobre un supuesto subsidio de $ 5 mil por mes -una especifica que es durante un mes mientras que la otra señala que es por 3- (ver acá y acá) “para personas que no tengan trabajo en blanco, no sean monotributistas ni pensionadas ni tengan un plan social nacional”. El requisito sería “tener documento”, y tener entre 18 y 65 años. Además, uno de los 2 mensajes -cuyos formularios ya no se encuentran abiertos- fijaba un plazo de inscripción hasta el domingo último e invitaba a compartir la foto del documento.