WIMBLEDON NO SE JUGARÁ POR PRIMERA VEZ DESDE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

El Grand Slam estaba previsto del 29 de junio al 12 de julio sobre la hierba londinense. No buscará fecha en 2020 y la ITF anuncia que hasta el 13 de julio no habrá competición.

Wimbledon no se disputará en 2020 a causa de la crisis sanitaria mundial por el coronavirus. El Grand Slam sobre la hierba londinense, cuya disputa estaba prevista del 29 de junio al 12 de julio, es otro de los numerosos eventos tenísticos a nivel mundial que se cancela en la presente temporada. Por ahora, de los Grand Slam, se disputó el Open de Australia, con triunfo de Novak Djokovic, mientras que Roland Garros retrasó sus fechas con polémica a septiembre, justo una semana después del US Open. Precisamente, la sede del torneo estadounidense es en estos momentos un hospital de campaña.

La última vez que no se disputó Wimbledon fue en 1945 por la Segunda Guerra Mundial. Ahora, 75 años después, el único grande de hierba del calendario no se celebrará. La primera edición fue en 1877. Además, la organización anunció que no buscarán una nueva fecha en 2020 y ya anunciaron la de 2021: del 28 de junio al 11 de julio. Roger Federer, con ocho títulos, es el jugador más laureado del torneo. La ATP, WTA y Federación Internacional también aprovecharon para anunciar una prolongación en el tiempo sin competiciones deportivas: del 7 de junio se alarga al 13 de julio. Es decir, en 2020 no habrá temporada de hierba. Tampoco de tierra, como ya se sabía.