EL PRIMER MINISTRO BRITÁNICO TIENE CORONAVIRUS

Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, informó hoy que tiene coronavirus. De esta manera, se convierte en el primer mandatario europeo en contraer COVID-19.

“En las últimas 24 horas he desarrollado síntomas leves y he dado positivo en el test de coronavirus. Ahora me estoy autoaislando, pero continuaré liderando la respuesta del gobierno a través de videoconferencia mientras luchamos contra este virus. Juntos venceremos esto”, escribió en su cuenta de Twitter.