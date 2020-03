CONFIRMAN 6 NUEVOS CASOS DE DENGUE POSITIVOS EN METÁN

La novedad fue confirmada mediante un comunicado de prensa del hospital Del Carmen que señala: En el día de la fecha 20 de Marzo de 2020, el hospital Del Carmen de San José de Metán informa:

- DENGUE: 6 casos positivos confirmándose la circulación del virus en nuestra ciudad

- COVID-19: 1 caso sospechoso esperando los resultados.

Los síntomas son:

fiebre acompañada de dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones

nauseas y vómitos

cansancio intenso

aparición de manchas en la piel

picazón y/o sangrado de nariz y encías

Ante estos síntomas se debe acudir al médico para recibir el tratamiento adecuado.

IMPORTANTE: Ante síntomas de dengue, no te automediques.

No tomes aspirinas, ibuprofeno ni te apliques inyecciones intramusculares. Lo más conveniente es que consultes al médico para que él te indique la medicación adecuada.

¿Cómo puede prevenirse?

Como no existen vacunas que prevengan el dengue ni medicamentos que lo curen la medida más importante de prevención es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos, es decir, de todos los recipientes que contienen agua tanto en el interior de las casas como en sus alrededores.

Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría no son de utilidad (latas, botellas, neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados). Estos recipientes deben ser eliminados.

Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan de modo frecuente debe evitarse que acumulen agua, dándolos vuelta (baldes, palanganas, tambores) o vaciándolos frecuentemente (portamacetas, bebederos).