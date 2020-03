HABLÓ EL ENTRENADOR QUE VIOLÓ LA CUARENTENA Y GOLPEÓ AL GUARDIA

Este lunes fue sometido a una indagatoria vía videollamada mediante un celular desde la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Miguel Angel Paz, el hombre que fue detenido el domingo en Olivos luego de golpear ferozmente al guardia de seguridad de su edificio, quien le pedía que cumpla con el aislamiento por el coronavirus tras su regreso de los Estados Unidos.

El personal trainer, preparador de rugbiers, osciló entre pedir disculpas porque se excedió y de inmediato contradecirse sosteniendo que se defendió frente a una agresión. Todo el proceso fue complejo. Gómez ordenó la aprehensión de Paz, pero dándole órdenes precisas al personal policial de que no podía tomar contacto con el sujeto dado que debe estar en cuarentena.

"Estoy arrepentido, le pido disculpas a Gustavo. Fue una reacción desmedida. Cuando volví de viaje, percibí una paranoia general en el edificio y me enteré que Gustavo había hecho saber que yo no estaba cumpliendo con la cuarentena. Varios vecinos me dijeron que él me iba a denunciar y entonces lo llamé por teléfono. No lo amenacé, pero no me quiso escuchar. Entonces bajé para aclararle los puntos. En ningún momento lo amenacé tampoco ahí. Cuando me empujó, me sentí agredido y reaccioné como reaccioné. Me defendí".