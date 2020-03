CIERRE DE LOS CORSOS 2020: EN EL ÚLTIMO DÍA SE ENTREGARÁN LOS PREMIOS

La Comisión Directiva de Corso Salta de la Patria Grande, integrada por las asociaciones: Agrupaciones Carnestolendas y Co.Mu.yCa. , confirmaron oficialmente que tienen todo listo para que la noche de este sábado 7 se concrete la última noche de corsos en la Avenida del Carnaval. Para esta oportunidad darán a conocer a los ganadores en las categorías: Comparsa Salteñas, Comparsas Folclóricas, Murgas Artísticas y Humorísticas y Carrozas.

Durante ocho noches los distintos grupos danzaron, cantaron, mostraron sus coreografías todos luciendo nuevos y elegantes trajes donde los artistas barriales derrocharon alegría, brillo y color en el teatro imaginario que se montó en el corsódromo mayor de Salta.

Luego de los deslumbrantes espectáculos carnestolendos brindados por los distintos grupos de baile, los miembros del jurado tuvieron bastante tiempo para deliberar y calificar a los grupos. Sus directores, los integrantes y el público en general aguardan expectante los resultados.

Luis Vaca y Edgar Gutiérrez, presidentes de las Asociación de Agrupaciones Carnestolendas y Co.Mu.yCa. respectivamente, tendrán la tarea de comunicar a sus respectivas agrupaciones quienes son las premiadas y en los palcos centrales los locutores el anunciarlos para que el público los ovacionen.

Los desfiles comenzarán a las 21 y sugieren al público ir temprano para ganar ubicaciones en las sillas o tribunas.

“Muchos pueden coincidir o no con los premios otorgados, pero se debe acatar la decisión porque es inapelable el fallo del jurado”, explicó Vaca.

“Esperamos que la gente nos acompañe este sábado como lo hizo hasta ahora. Hay mucha gente que aún no vio los corsos y este sábado tendrán la última oportunidad y ojalá no llueva así el público pueda disfrutar de la última jornada”.

El dirigente indicó, “La entrada tiene un costo de $150 mayores, $50 menores y Jubilados y las sillas y las tribunas $100. Cuando todos subían los precios, nosotros lo bajamos y después lo mantuvimos. El año pasado las entradas terminaron costando $150 mayores. Este año con mucho esfuerzo bajamos los precios, $100 mayores y el precio de los menores y jubilados lo mantuvimos. Hoy el costo es de $150 mayores porque los números no nos cierran pero solo fueron pocas jornadas”, finalizó Vaca.

Edgar Gutiérrez por su parte indicó, “Estamos muy contentos con el acompañamiento de la municipalidad y el gobierno provincial. La comuna entendió perfectamente el motivo de nuestra solicitud es debido a las pocas noches de desfile que tuvimos y queremos tener un cierre como las agrupaciones merecen”.

“La repuesta de la gente siempre fue muy buena, lástima los días de lluvia que nos terminó perjudicando, principalmente a los pasistas porque lo que más quieren ellos es bailar y recibir el aplauso de la gente”, finalizó Gutiérrez.