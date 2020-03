VIOLENTO INTENTO DE ROBO A LA ACTRIZ DANIELA LA CHEPI

Un mal momento sufrió en la vía pública Dani La Chepi mientras realizaba una filmación para sus redes sociales. Según relató la Instagrammer, un motoquero intentó sacarle el celular, pero su accionar no pudo ser efectivo ante la resistencia de la actriz.

“Bueno... me quisieron robar el celular, se acabaron las historias en la calle... ¡Ay... Dios, qué bárbaro...! Mirá cómo se me está poniendo la napia, entre que tengo napia grande, osea, hoy me recibo de Peretti”, explicó Daniela Viaggiamari en la publicación que hizo efectiva minutos después de lo sucedido.