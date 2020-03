¿CRISIS ENTRE NICOLÁS CABRÉ Y LAURITA FERNÁNDEZ?

Laurita Fernández y Nicolás Cabré estarían atravesando una crisis que potenció los rumores de separación. Es más, en Siempre Show (Ciudad Magazine) confirmaron que se dejaron de seguir en las redes.

La bailarina tuvo una serie de actitudes que sorprendieron a los medios que están cubriendo la temporada en Mar del Plata donde ella y Cabré están compartiendo cartel en la obra Departamento de soltero. La vieron llorando. Y ya no iban y venían a todos lados juntos... De hecho Laurita no quiso dar notas en toda la semana. Y Cabré un día se fue antes del teatro, sin ella...

“Laurita casi siempre ha hablado con la prensa y el lunes 24 de febrero la fuimos a buscar al teatro. Ese día, sabiendo que estábamos ahí porque habíamos avisado a la producción, ella abandonó la sala corriendo con lentes. Realmente me llamó la atención. Acto seguido, le digo a una de las personas que trabaja en la obra 'no me mientas, acá algo pasó entre Laurita y Cabré porque ella nunca tuvo este tipo de actitudes'. Me respondió lo que yo sabía que me iba a decir, que no había pasado nada”, explicó este martes en Intrusos el cronista Gonzalo Vázquez.

El periodista contó que le “llamó la atención que cinco minutos después de esta charla, me llegó un WhatsApp de Laurita disculpándose por no darme la nota pero me dijo que estaba sin maquillaje y que la arregláramos para otro momento. Sigo pidiendo la nota y no me la dieron”.

“Me contó gente del complejo donde viven que la última semana se encontraba con Laurita algunas veces en el ascensor a la noche, siempre sola. Una noche la vio con gafas y parecía estar llorando con la nariz roja. Fue la misma noche que no me quiso dar la nota, el 24 de febrero. La última vez que los vieron juntos en el complejo fue cuando estuvo Rufina, la hija de Cabré. Después, nunca más se los vio juntos y están al tanto de ciertas discusiones que tuvieron en su departamento. El domingo después de la última función, Cabré salió, nos saludó y 20 minutos después nos dicen que Laurita no nos va a dar una nota. Cabré ya se había ido y ella seguía en el teatro”, cerró el movilero.