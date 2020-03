DE NO CREER! EL SECRETARIO DE SEGURIDAD EN CONTRA DE LOS DOCENTES?

Tras el anuncio de docentes autoconvocados del no inicio de clases, el secretario de seguridad el Dr. Benjamín Cruz realizó un descargo en su cuenta personal de facebook que causó malestar en la familia docente y también policial.

El Dr. Benjamín Cruz se refirió al paro docente como un paro político, lo que causó malestar entre los decentes. Esto expresaba.

"Esto es claramente un paro POLÍTICO! La provincia está dando a los docentes más de lo que da nacion ! Que nuestros hijos no sean rehenes de aquellos que todavía no entendieron que los niños no son prenda de negociación de NADIE!!!...".

Cabe recordar que el incremento del 8% que recibe un docente significa un aumento de $700 a $1200, lo que en un efectivo policial solo significa un incremento de $400 a $1000 según cuál sea su cargo.

Estás de acuerdo con esto? Cuánto cobra un funcionario de gobierno? Y cuánto cobra un docente?.