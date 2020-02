CRISTINACUMPLE: LA VICEPRESIDENTA CELEBRA HOY SU CUMPLEAÑOS NÚMERO 67

Con fragmentos de sus mejores discursos, fotos, videos y variadas dedicatorias, dirigentes, militantes y centenares de usuarios se volcaron a la web para homenajear a la mandataria que nació un 19 de febrero de 1953.

Con el sintetizador de "Fanky", la canción de Charly García de fondo, el video comienza con el recuerdo del acto realizado en 2017 en la cancha de Racing, en lo que fue su cierre de campaña cuando competía por una banca en el Senado.

“El túnel de Racing, mirá que lindo, qué grande, cómo le gustaría a Néstor (Kirchner)”, se escucha decir a la actual vicepresidenta mientras caminaba al escenario montado en el campo de juego del estadio. Como se suele hacer, se incluyó el recuerdo de su esposo y ex representante.

“Nadie puede esperar que todo el mundo te quiera, es muy difícil, lo que yo elegí es quiénes quiero que me quieran y yo quiero que me quiera el pueblo en definitiva, eso nunca es gratis”, dijo durante la campaña, haciendo referencia a “la grieta”. “Ese amor, esa comunicación, esa comunión que siento que existe entre ustedes, siento que me quieren tanto como yo los quiero a ustedes, eso es sanador”, se escucha el fragmento de otro discurso que Cristina realizó para la militancia.

Por otra parte, el presidente del Tribunal Oral Federal 5, Daniel Obligado, pidió este martes un nuevo informe de salud de Florencia Kirchner, quien está siendo tratada por distintas dolencias en La Habana, Cuba, desde hace casi un año.

El último dato que tiene la justicia sobre la salud de la hija menor de CFK y Néstor Kirchner, es de septiembre pasado, y a casi un semestre de este, en el TOF 5, donde están acumuladas las causas en su contra, Los Sauces y Hotesur, se pidió una actualización del mismo.