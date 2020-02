SE COLOCARAN CONTENEDORES EN ZONA OESTE ALTA

El Gobierno de la Ciudad colocará contenedores en los barrios Puerto Argentino y Las Costas ubicados en zona oeste alta con el fin de retirar residuos voluminosos que generan la conformación de reservorios y criaderos del mosquito vector del Dengue, Zika y Chikungunya.

Los contenedores permanecerán durante el fin de semana en los siguientes lugares:

Zona oeste alta

Pasaje Costa del Sol 1060, Mza 517 C Lote 13 – Barrio Las Costas

Costa de Marfil 1050 Mza 517 A Lote 06 – Barrio Las Costas

Mza 487 C Lote 18 – Barrio Puerto Argentino

Mza 94 Lote 02 – Barrio Puerto Argentino

Mza 94 Lote 11 – Barrio Puerto Argentino

Desde la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente se recomienda no depositar residuos orgánicos ni restos de poda, solamente bidones, baldes, cocinas, heladeras, colchones y cualquier otro tipo de residuo voluminoso que favorezca la proliferación de mosquitos.