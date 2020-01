LA HISTORIA DE DOS JÓVENES SALTEÑOS QUE BUSCABAN TRABAJO

El es Maxi mi hno menor, y su amiguito ambos de 13 años. Y quiero contarles una pequeña historia.

Quieren trabajar pero como son muy chicos y nadie los contrata están trabajando cortando pastos de manera independiente. Salen todos los días con su máquina a preguntar casa por casa si quieren que les corten.

El otro día volviendo acalorado y con tristeza me preguntó "Como puedo hacer para conseguir más clientes? Yo quería juntar para comprarle un regalo a Dany (mi hno quien está recuperándose de un accidente) pero ahora acaban de robarme el celular y también necesito comprarme uno nuevo y como la mamá está con muchos gastos por Dany no quiero pedirle.

Esto me conmovió y me recordó lo mucho que me costó conseguir mi primer trabajo a los 13 años :'( sin experiencia, sin la labia suficiente y en un entorno lleno de gente aprovechadora que te hace laburar por un precio mucho inferior al del resto solo por ser pibe y no tener experiencia. Además valoré el hecho de que tome esa decisión y no quedarse esperando a que mis papás le compren otro.

A todo esto me dice que se le ocurrió que yo haga una publicación en fb ya que mucha gente comparte mis memes, publicaciones y que quizás mucha gente que necesite cortar el pasto podría llamarlo e ir por turno en lugar de caminar tanto bajo el sol y correr riesgo de que le roben o cosas así :'(

El vive en zona oeste. Pero puedo organizar para llevarlo a cortar en otro lado. Un "compartir", un comentario, un like sirve de mucho para que pueda ganarse lo que quiere y no pierda las esperanzas!

LES DEJO MI NUMERO POR CUALQUIER COSQ YA QUE COMO DIJE LE ROBARON SU CEL :(

3875066348 YO LO ACERCO A CUALQUIER DIRECCIÓN

Desde ya el y yo les agradecemos su apoyo ! 💪🏼

— con Maximiliano Herrera.