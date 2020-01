TOMAN CENTRO DE SALUD COLAPSADO

Los residentes sostienen que el Centro de Salud no tiene el suficiente personal para asistir la demanda y que cada vez que necesitan un traslado complejo hacia la localidad de Morillo no lo pueden realizar porque no cuentan con una ambulancia. Así mismo mencionaron que no cuentan con medicamentos, ni con algo tan básico como lo es el agua.

“El centro médico sale a pedir lavandina para hacer la limpieza, no tienen ni un ventilador con temperaturas por encima de los 40 grados y si quieren agua deben acarrearla desde alguna cisterna”, remarcaron. “Mañana recién va a venir un médico para atendernos, porque desde el sábado estamos sin cobertura. Cuando llega alguien los atienden los enfermeros pidiendo asistencia al hospital de base”.

La toma se realiza de manera pacífica, pero se espera una pronta solución por parte de la ministra de Salud.