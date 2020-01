DESESPERADA BÚSQUEDA DE UN ARGENTINO DESAPARECIDO EN AUSTRALIA

Como lo hacia de manera habitual, Ian decidió ir a la playa con un grupo de conocidos. Viajaron a Coffs Harbour, al norte, alrededor de las 17:30 (hora local), se metieron al mar, pero no pudo salir.

Reuben Williams, un turista inglés, estuvo en el momento del rescate fallido, intentó salvarlo pero no lo logró. El testigo relató a los medios locales que ese día las olas “eran enormes”. “Cuando llegué a él, estaba muy agotado y cansado. Hice mi mejor esfuerzo, pero la corriente fue muy fuerte”.

Williams no fue el único que trató de ayudar. Troy Rodham, un vecino de la zona que que estaba disfrutando de un día de playa con su familia, también quiso colaborar. “Cuando lo vi luchando contra la corriente, corrí a mi casa, busqué una tabla de surf y remos para poder sacarlo”, explicó el residente.

Sin resultados favorables, el operativo para dar con el paradero de Ian se extenderá hasta el fin de semana. Las autoridades tienen la esperanza de "poder recuperar el cuerpo de este joven y devolverlo a la familia”.

Ian se mudó a Australia hace tres meses, bajo la modalidad Work And Travel, un programa que eligen varios jóvenes argentinos para poder viajar y trabajar en el destino señalado. La decisión de irse a vivir a otro país le costó, pero lo celebró a través su cuenta personal de Instagram con un mensaje motivador: “Es increíble la cantidad de excusas que creamos para no luchar por nuestros sueños, siempre buscando un por qué o pensando que tendremos las mismas oportunidades más adelante. ¡TOMA ACCIÓN! Y si tenés miedo, hacelo con miedo (...) No hay éxito sin fracasos. No hay fracasos si no hay intentos. Intentalo, disfrutá de tu LIBERTAD”.