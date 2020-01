LA PLATAFORMA DE NETFLIX YA TIENE COMPETENCIA

Disney+ y otras nuevas aplicaciones de streaming de TV están comenzando a acercarse peligrosamente a Netflix Inc. Eso significa que Netflix tendrá aún más dificultades para atraer a nuevos usuarios, las firmas que imitan su servicio de streaming no están dando a los suscriptores razones suficientes para cancelar el servicio ya consagrado.

Por primera vez, Netflix tiene una competencia seria, y los resultados del cuarto trimestre informados el martes ofrecieron un primer vistazo de cómo podría ser eso. Cuando Walt Disney Co. se unió a la guerra del streaming en noviembre, entró arrasando con todo, logrando 10 millones de suscripciones para Disney+ solo en su primer día, muchos de ellos ansiosos por ver la nueva serie de "Star Wars" llamada "El Mandaloriano”. Se estima que el servicio, que cuesta cerca de la mitad que Netflix, ha duplicado con creces su base de clientes desde entonces. Ese mismo mes, Apple Inc. lanzó Apple TV+, con su propia serie insignia "The Morning Show", que tiene un reparto estelar encabezado por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon. Mientras tanto, 548.000 personas en Norteamérica se suscribieron a Netflix durante el período, lo que puede ser tanto una gran hazaña como una señal premonitoria, dependiendo de cómo se vea. A medida que la avalancha de nuevos servicios inevitablemente desvía la atención de los espectadores, Netflix proyecta una mayor rotación en el primer trimestre de 2020.