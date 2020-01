ENTERÁTE DE TODO LO QUE TENÉS QUE SABER SOBRE LOS ALACRANES

👉El Programa de Vigilancia Epidemiológica del Milagro solicita tomar medidas para prevenir y frenar la proliferación de alacranes en la época estival.

👨‍🔬El alacrán es un arácnido que posee tres especies, sin embargo, el más común en Salta es el denominado "Tityus trivittatus", de color castaño claro, con tres bandas longitudinales marrones en el lomo, patas de color uniforme (sin manchas), pinzas finas y largas y suele medir entre 4 y 6,5 cm. Esta especie tiene una prolongación articulada que termina en un aguijón o inoculador del veneno y una pequeña púa.

🦗Se alimenta de otros insectos, sobre todo cucarachas y arañas. Es de hábitos nocturnos, prefiere los lugares oscuros, secos y tranquilos. Es frecuente encontrarlo en los patios de las viviendas, ocultos entres maderas, escombros, ladrillos, etc… Pueden penetrar en el interior de la vivienda para cazar cucarachas y suelen refugiarse en grietas de las paredes, pisos, zócalos, detrás de revestimientos de maderas, debajo de los muebles o entre la ropa y los zapatos.

🔥Los síntomas locales por picadura de alacrán son dolor (sensación de quemadura), enrojecimiento localizado y sensación de adormecimiento o anestesia. Los síntomas generales, que se observan principalmente en niños, son piel pálida y sudorosa, fiebre, cefalea, excitación y temblores generalizados, a veces somnolencia, agitación, vómitos, dolores articulares, taquicardia, problemas visuales, cólicos y aún, diarrea. Las picaduras son más frecuentes en miembros inferiores y ocurren en noches de mucho calor o en días con amenaza de tormenta.

🏥Durante enero, la institución sanitaria ha confirmado y asistido 15 casos leves de picaduras de alacrán quienes recibieron la medicación pertinente, sin la necesidad de utilizar el suero inmunitario antialacrán.

🧐En caso de ser picado por un alacrán:

Aplicar frío local (en el lugar de la picadura); de esta manera se retarda la absorción del veneno.

Consultar inmediatamente al Centro de Salud, puesto sanitario u Hospital más próximo.

Es conveniente capturar el escorpión ya sea vivo o muerto. En caso de matarlo trate de no destrozarlo, para que posteriormente pueda ser identificado.

Se recomienda recurrir al médico con urgencia para determinar la gravedad del envenenamiento y aplicar el antídoto. Si está en la ciudad de Salta, dirigirse de inmediato a la Guardia del hospital Señor del Milagro. En el interior, dirigirse a cualquiera de los hospitales públicos de la zona.

Medidas de Prevención:

• Ventile ambientes.

• Evite acumular escombros, ladrillos, tejas, leña y madera.

• No deje que los niños jueguen en estos lugares.

• Tape las grietas en los revoques de las paredes sobre todo si son ladrillos huecos.

• Procure no introducir las manos en los huecos de los árboles, paredes, hoyos en el suelo y debajo de las piedras.

• Debe sellar las cámaras de las cloacas y colocar mallas metálicas tanto en las rejillas de la casa (cocina, baño) como en los desagües pluviales.

• Si ya encontró antes alacranes en su casa, revise la cama antes de acostarse.

• No deje ropas en el suelo o colgadas de las paredes. Sacúdalas y revíselas muy bien antes de utilizarlas.

• Revise los zapatos sobre todo en los niños, antes de calzarlos.