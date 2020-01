INVASIÓN DE ALACRANES EN BARRIO FLORESTA

"Hola, buenas noches. Nosotros vivimos en Floresta y aquí en casa todos los días se mata desde un alacrán hasta 5 por día, tenemos niños y ya no sabemos qué hacer", cuenta una mamá desesperada.

"Le pedimos a la intendenta que en dos ocasiones nos visitó y se puso a disposición de nosotras, que por favor nos ayude y haga una fumigación en el barrio urgente. Necesitamos mayor control porque hay un baldío y al frente un aserradero, que siempre ponen los árboles, está todo abandonado con bichos de todo tipo, vienen gente de otro lado a tirar escombro, nosotros directamente los corremos porque no se puede vivir así", especificando que el lugar es entre calle Chávez y Fravega.

Aclara también que ya se hicieron reuniones de vecinos, se presentaron notas al Ministerio de Salud y se acudió a los medios de comunicación, pero aun no obtienen respuesta alguna.

- Prevención

Para alimentarse de cucarachas, los alacranes pueden ingresar a las casas y refugiarse en grietas de paredes, pisos, zócalos, detrás de revestimientos de madera, debajo de muebles o entre ropa y calzados. Por ello, se recomienda:

Mantener la limpieza y ventilación de los ambientes, teniendo cuidado al remover objetos.

Evitar la acumulación de escombros, ladrillos, tejas, leña, madera y otros objetos que puedan servir de refugio a los alacranes.

Evitar que los niños jueguen en esos lugares.

Tapar grietas en revoques.

Poner especial cuidado si las paredes son de ladrillos huecos.

Sellar las cámaras de las cloacas y colocar mallas metálicas en rejillas de cocina, baño, lavadero y desagües.

No introducir las manos desprotegidas en huecos de árboles, paredes, debajo de piedras, maderas, etc.

Si ya se encontró un alacrán en la vivienda, revisar la cama antes de acostarse.

No dejar ropa en el suelo o colgada de las paredes.

Revisar y sacudir las prendas antes de usarlas.

No andar descalzo, sobre todo en patios y jardines.

Revisar los zapatos, sobre todo antes de calzarlos a los niños.

- Efectos de la picadura:

La picadura de alacrán provoca síntomas locales como dolor con sensación de quemadura, enrojecimiento y sensación de adormecimiento o anestesia.

Los síntomas generales, que se observan principalmente en niños, son piel pálida y sudorosa, fiebre, cefalea, excitación y temblores generalizados.

También puede haber somnolencia, agitación, vómitos, dolores articulares, taquicardia, problemas visuales, cólicos y diarrea.

- Que hacer en caso de ser picado por un alacrán:

Aplicar frío en el lugar de la picadura, para retardar la absorción del veneno.

Concurrir inmediatamente al puesto sanitario, centro de salud u hospital más próximo.

Es conveniente capturar al alacrán, vivo o muerto, y llevarlo al centro sanitario para que se identifique su especie.

En caso de matarlo, evitar destrozarlo, para facilitar su identificación.

Se recomienda recurrir al médico con urgencia para determinar la gravedad del envenenamiento y aplicar el antídoto correspondiente.

Las personas residentes en la ciudad de Salta, deben dirigirse a la Guardia del hospital Señor del Milagro. Quienes vivan en el interior, concurrir de inmediato al hospital público de la zona.