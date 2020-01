ROSARIO DE LERMA: DESPIDIERON A 117 EMPLEADOS

Estos despidos fueron notificados a través de una resolución que envió el flamante intendente electo Enrique Martínez en donde declara la Emergencia Pública en materia ocupacional y aduce que hubo cargos que se designaron de forma injustificada y no se contó con los cuadros de cargos vacantes ni los informes contables.



Asimismo, a esta situación agregó que no cuentan con los fondos suficientes ya que tienen una deuda de la gestión anterior y tuvieron que pedir anticipado los fondos de coparticipación para no seguir acumulando deudas en el Municipio.

Se sabe que hay empleados con más de diez años de antigüedad desde la gestión de Sergio “Topo” Ramos y otros tantos de la gestión de Ignacio Jarsún, todos de planta permanente.

Por otro lado, se agrava más la situación al conocer que hay numerosas familias de las despedidas que tienen niños con discapacidades, las cuales contaban con la obra social para su salud.