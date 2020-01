SALTA VOLEY DEBUTO CON UN TRIUNFO

Nada mejor que comenzar una temporada ganando, y ganando bien, con justicia, jugando en casa y superando los nervios del debut. Salta Vóley dio un gran primer paso en la zona A del Torneo Argentino de Clubes venciendo anoche, en el microestadio Delmi, a Instituto Pellegrini de Tucumán por 3 a 0. Los parciales del triunfo fueron 29 a 27, 25 a 17 y 25 a 22.

El primer set fue el más parejo; los dos comenzaron con errores no forzados, pero a medida que avanzó el juego se fueron acomodando y dejando los nervios de lado. Ambos consiguieron tener una ventaja de tres puntos en determinados momentos del parcial, pero a la definición llegaron igualados. Hubo respuestas de un lado y del otro hasta que el equipo local consiguió los dos puntos de ventaja para ganar el primer set por 29 a 27.

La solidez que Salta Vóley encontró para ganar el primer set le sirvió como envión para dominar el siguiente parcial. El equipo que entrena Juan Ulloa jugó con comodidad, aprovechó todas sus ocasiones y fue construyendo una ventaja que le permitió quedarse con el segundo set por 25 a 17.

Con el envión anímico de los dos sets a favor, los locales salieron a definir el partido en el tercero, para no darle margen de recuperación a la visita. Salta Vóley fue paciente y efectivo, y supo sobre el final dar la estocada para escaparse por dos puntos. La ventaja no la desperdició y terminó imponiéndose por 25 a 22, para quedarse con los tres puntos que estaban en juego.

Sigue hoy

Hoy se completará el primer week-end para Salta Vóley en el Torneo Argentino de Clubes (ex-A2); los dirigidos por Juan Ulloa volverán al microestadio Delmi para enfrentar a Tucumán de Gimnasia, desde las 21.30.

Las entradas se podrán adquirir en la boletería del microestadio a partir de las 20. La entrada general costará $120 (mayores de 12 años), mientras que los menores de 12 años solo abonarán $50.

Salta Vóley no tendrá actividad en el segundo week-end (24 y 25 de enero) y recién volverá a jugar el primer fin de semana de febrero, enfrentando a Policial de Formosa y Regatas de Corrientes, ambos en condición de visitante.

Cabe destacar que la primera fase se juega todos contra todos en ida y vuelta, y solo los cuatro primeros de cada zona avanzarán a la siguiente etapa.

Ulloa: “Fue clave ganar el primer set”

El entrenador Juan Ulloa fue claro en destacar que haber ganado el primer set fue clave para llegar al triunfo final de Salta Vóley.

“El primer set fue durísimo, ellos sintieron el golpe y ganarlo fue clave. Allí rompemos el partido para quedarnos con el triunfo final”, señaló el entrenador a El Tribuno. A la hora de hablar de los jugadores resaltó la tarea de Santiago Bohuid, Lucas González y Manuel Torres.

“El principio fue muy tenso, lógico por ser el debut, pero después los chicos fueron ganando en tranquilidad para ganar el partido”, agregó el entrenador. Sobre el rival de esta noche (Tucumán de Gimnasia) dijo: “Será un partido duro, ellos tienen más presupuesto y más tiempo de trabajo”.

Un buen número de espectadores le dio el marco perfecto al debut de Salta Vóley en el Torneo Argentino. Aproximadamente más de mil personas estuvieron en el microestadio Delmi viendo la presentación del combinado local.

La composición del equipo hace que la gran mayoría de los fanáticos del vóley salteño se vuelquen a apoyar a un equipo formado exclusivamente por valores locales.

Posiciones

Zona A

Equipo PJ PG PP Pts.

Policial 1 1 0 3

S. Vóley 1 1 0 3

Pellegrini 1 0 1 0

Regatas 1 0 1 0

T. Gimnasia 0 0 0 0

Lo que viene

Segundo week-end

24 de enero

Regatas vs. Pellegrini

Policial vs. Tucumán de Gimnasia

25 de enero

Regatas vs. Tucumán de Gimnasia

Policial vs. Pellegrini.