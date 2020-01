CLAUDIO CANIGGIA Y SOFIA BONELLI TIENEN SEXO EN UNA PILETA

Mientras coquetean con la posibilidad de participar en el Bailando 2020, Claudio Paul Caniggia y Sofia Bonelli volvieron a protagonizar un escándalo mediático debido a la viralización de un video en el que se los ve teniendo relaciones sexuales en la pileta de un hotel de Punta del Este.

Las imágenes fueron difundidas por el programa Confrontados (Canal 9) y Rodrigo Lussich explicó el contexto en el cual fueron tomadas. “Los que lo registran son turistas, gente que estaba cerca. Inclusive si escuchamos el audio original de la grabación se escucha a uno hombre decir ´¡Grande, Pájaro!´”, contó el conductor.

El video dura varios minutos y recién sobre el final se ve que Bonelli mira hacia atrás, se da cuenta de que la están filmando y le pide a Caniggia que pare. Lo curioso es que se trataba de una pileta de uso común del hotel con lo cual era muy probable que alguien los viera y los filmara.

Este episodio se produjo días después de que Sofía reconociera que fue tentada para participar en el programa de Marcelo Tinelli. “Tenemos la información de Charly, tu profesor de baile, que dijo que en una charla informal con vos, le dijiste que Claudio Paul Caniggia tenía ganas de participar del Bailando”, le dijo Noe Antonelli en una entrevista para el programa Siempre Show.

A lo que Bonelli respondió: “¡Noooo, es carísimo este! Lo que le dije a Charly es que me tenía que dar una mano porque Claudio es medio de madera, le cuesta bailar y a mí me encanta. Yo te pongo música todo el día, te bailo, te cachondeo, y me gusta que él se prenda”.

Con un pie en el Bailando y muchas ganas de llamar la atención Caniggia y Bonelli afianzan su perfil mediático. ¡Tiembla Mariana Nannis!