RESCATÓ A MÁS DE 10 PERROS DISCAPACITADOS Y SE LOS LLEVÓ A SU CASA PARA CUIDARLOS

No todas las noticias son malas. Un joven decidió ser el ángel de los perros callejeros y es por eso que adoptó a más de 10 perros discapacitados para atenderlos en su casa.



La historia conmueve a más de uno. Cristian se encuentra en estos momentos sin trabajo, pero lo económico no le impide darle de comer todos los días a sus “amigos”. Por medio de una entrevista, el muchacho decidió contar la tarea solidaria que lleva con los animales.



“Yo tenía únicamente mis mascotas, pero cada vez que veo en Facebook que hay muchos animales dañados o enfermos salgo a su rescate. Ellos me ayudan mucho. Son mi familia. Yo me mantengo ocupados con ellos y vivo para ellos”, expresó a Salta Soy.



Para poder afrontar la crisis, el muchacho se dedica a pasear perros para reunir algo de dinero que le permita comprar comida para él y los animales. “Yo afrente un grave accidente hace un tiempo atrás. Yo quede mal de la cabeza, pero estos animales me cambiaron la vida. Lo que me gustaría es que la gente que tenga algo para ayudarme se ponga en contacto conmigo. Y si no quieren ayudar, que por favor cuiden a sus mascotas”, expresó.

LOS QUE QUIERAN COLABORAR, POR FAVOR COMUNICARSE AL: 387 482-9795