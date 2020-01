ESTADOS UNIDOS: APROBÓ MEDIA SANCIÓN PARA LIMITAR A TRUMP QUE ATAQUE A IRÁN 

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves una resolución no vinculante restringir la capacidad del presidente Donald Trump para lanzar un ataque militar mientras no haya una declaración de guerra. La medida, que debe ser tratada en el Senado, busca un mayor control ante posibles nuevas "acciones militares" de la Casa Blanca contra Irán.





Con 224 votos a favor y 194 en contra, la mayoría demócrata en la Cámara Baja le dio luz verde a la moción opositora luego de que el jefe de Estado no les notificó con antelación de la operación de la semana pasada en la que asesinaron al general iraní Qasem Soleimani. "El Congreso no ha autorizado al presidente a usar la fuerza militar contra Irán", recuerda el texto.

Los representantes republicanos Matt Gaetz, Thomas Massie y Francis Rooney están entre quienes votaron a favor, mientras que los demócratas Max Rose, Ben McAdams, Anthony Brindisi, Joe Cunningham, Elaine Luria, Josh Gottheimer, Kendra Horn y Stephanie Murphy lo hicieron en contra.

Para eludir un previsible veto del primer mandatario, los demócratas optaron por una fórmula legal que se considera aprobada una vez que ambas cámaras la ratifican, de modo que no hace falta la firma del Presidente.

"Esto es una declaración del Congreso de Estados Unidos, no permitiré que esa declaración se vea disminuida por un veto" de Trump, argumentó a titular de la Cámara Baja, Nancy Pelosi.

La resolución se basa en la Ley de Poderes de Guerra de 1973 y exige que el presidente entregue un informe al Congreso en las 48 horas siguientes a cualquier ofensiva que no esté basada en una declaración formal de guerra.

Una vez cumplido el requisito, el presidente debe detener cualquier acción militar en los 60 días siguientes, con una extensión posible de otros 30, a no ser que el Congreso declare formalmente la guerra o apruebe una autorización específica para esa acción militar en el extranjero.

Aunque Trump no informó al Congreso antes de la operación contra Soleimani, sí notificó a los legisladores antes del límite de 48 horas exigido por la ley, pero lo hizo a través de un documento confidencial.

Los demócratas planean impulsar una resolución similar la semana que viene en el Senado, pero la mayoría republicana en esa cámara complica la aprobación de ese texto.