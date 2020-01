SARAMPIÓN: ANTES DE VIAJAR RECOMIENDAN VACUNARSE

Continúa detectando sarampión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios del área metropolitana bonaerense.

A fin de prevenir la diseminación de la enfermedad, las autoridades sanitarias de la Nación y la Provincia informan a la población las nuevas indicaciones de vacunación para personas que viajen hacia lugares donde hay circulación viral activa.

Las recomendaciones son para quienes viajen a CABA o a las localidades de la provincia de Buenos Aires agrupadas en las regiones V, VI, VII y XII.

En la Región V, se incluyen: Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, General San Martín, José C Paz, Malvinas Argentinas, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López y Zárate.

En la Región VI: Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela y Quilmes.

Región VII: General Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Merlo, Hurlingham, Ituzaingó, Morón, Tres de Febrero y Moreno.

Región XII: La Matanza.

Recomendaciones

Niños menores de seis meses: se sugiere aplazar o reprogramar el viaje. Ellos son los más vulnerables frente al sarampión y no pueden recibir la vacuna triple viral.

Niños de seis a 11 meses: deben recibir una dosis de doble o triple viral, que se considerará como dosis cero. Esta dosis no se tendrá como parte del esquema de vacunación del calendario obligatorio. La vacuna se debe aplicar por lo menos 15 días antes a la fecha del viaje.

Niños de 12 meses: deben recibir una dosis, la correspondiente al calendario de vacunación.

Niños desde los 13 meses a los 4 años, inclusive: deben acreditar al menos dos dosis de vacuna triple viral. En el caso de certificar sólo una dosis, se debe administrar la dosis adicional.

Niños mayores de 5 años, adolescentes y adultos: deben acreditar al menos dos dosis de doble o triple viral, aplicadas luego del año de vida; o confirmar la presencia de anticuerpos contra sarampión a través de prueba de laboratorio (IgG+)

Las personas nacidas antes del año 1965 se considera que son inmunes y no deben vacunarse.

Las mujeres embarazadas, en el caso de viajar a zonas de circulación viral, deben acreditar al menos dos dosis de doble o triple viral, aplicadas luego del año de vida; o confirmar la presencia de anticuerpos contra sarampión a través de prueba de laboratorio (IgG+).

Es importante recordar que no se debe aplicar la vacuna doble o triple viral a embarazadas ni a personas inmunosuprimidas. Las mujeres en edad fértil deben evitar el embarazo durante los tres meses siguientes a la aplicación de la vacuna.



Viaje al exterior

Se registran brotes de sarampión en los principales destinos turísticos de Brasil, como los estados de Paraná, Santa Catarina, Río Grande do Sul, Bahía, Río de Janeiro, Minas Gerais, como también los estados del nordeste brasileño y de Venezuela.

En el caso de tener programado el viaje y no poder aplazarlo, se recomienda consultar a los servicios de salud, a fin de informarse sobre la vacunación, teniendo en cuenta que la dosis debe aplicarse por lo menos 15 días antes del desplazamiento.

Por otra parte, recomiendan a las personas no comprendidas en la indicación de vacunación ampliada, verificar y completar esquema de vacunación de acuerdo a edad.

En ese sentido, los niños de 12 meses a 4 años inclusive, deben acreditar al menos una dosis de vacuna triple viral. Los niños de 5 años y más, adolescentes y adultos, deben acreditar al menos dos dosis de vacuna contra el sarampión, doble o triple viral, luego del año de vida, salvo los nacidos antes de 1965.