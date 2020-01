DENUNCIAN AL SANATORIO EL CARMEN POR IRREGULARIDADES CON EL PERSONAL

"Buenas tarde quiero denunciar al sanatorio el Carmen por las irregularidad que se vive ahí con el personal de enfermería la pregunta es donde esta el gremio atsa quien lo defiende se aprovechan que son personas que quieren y necesitan trabajar los explotan y le pagan una miseria Primero que todo no le dan uniforme hace mas de tres años bonos y caja navideña fueron negados. Los fines de semanas no tan solo son enfermeros sino camilleros ya que el personal esta solo los fines de semana. No tienen seguridad. Dejan 1 o 2 personales en el piso dependiendo la cantidad o por no pagar un personal mas. Hay enfermeros que trabajan de 100 a 150 horas por semanas sin descanso de lunes a lunes hay algunos meses que tienen 2 o 1 descansos al mes y muchas veces ni descansan durante todo el mes. La comida que le brinda al personal que hace 16 hs solo le proporcionan un plato de comida con una porción mínima comida que ni médicos ni la nutricionista comen incomible comida sin sal cruda recalentada o comida de días anteriores ni hablar para el te un chanchito para tomar te le prohíben todo ya que viven observados con las cámaras no tan solo eso ahs lo están obligando a trabajar en atención domiciliaria personal en negro sin ART ni seguro peligrando que les pase algo en la calle o en el mismo sanatorio ya que nada los cubre no tan solo personal de enfermería de piso sino de uti tienen personal en negro hace años. Por no querer contratar personal para l atención domiciliaria como varias empresas serias se maneja de esa manera al personal en negro los obligan a trabajar afuera obligados y seguir sobrecargándolos. No tan solo eso también reciben insultos amenazas de médicos de ambos servicios la contadora sabe pero ella es otra que trata muy mal al personal pero como dije antes no hay nadie quien los defiendan hacen oído sordo no entiendo porque no valoran al personal un enfermería."