SALTA BASKET - LIGA ARGENTINA

Tras el receso de fin de año las actividades para el plantel de Salta Basket comenzaron el sábado en el Estadio Delmi. A cargo del preparador físico Rafael Padilla, los integrantes infernales tuvieron los primeros ejercicios en la parte física mientras que José Esteban Gatti, entrenador en jefe del elenco norteño, dirigió la parte táctica del primer entrenamiento del 2020.

El campeón del Súper 4 (edición 2018/19) y la Súper Copa (edición 2019/2020) comenzó a calentar motores en el nuevo año tras dejar atrás un histórico 2019. Con más tiempo para trabajar entre semana, a pesar de las exigencias que demanda la Liga Argentina, Los Infernales tratarán de seguir prendidos en el lote de punteros en la Conferencia Norte en esta segunda fase de la LA –actualmente terceros con 5 partidos jugados, 2 ganados y 3 perdidos- detrás de Villa San Martín de Chaco (4-3-1) y Oberá TC de Misiones (4-4-0).

Los Infernales arrancarán el 2020 recibiendo este jueves a los santiagueños de Independiente Básquetbol (4-1-3), rival al que el equipo salteño ya enfrentó en la primera fase en dos oportunidades perdió el primer choque como visitante (60-58) y ganó el segundo en casa (84-82). El tercer encuentro entre salteños y santiagueños se dirimirá este jueves, desde las 22 en el Estadio Delmi. Imperdible!

Después del partido frente al combinado santiagueño Salta Basket tendrá la primera gira del nuevo año, pasará por tierras mendocinas, misioneras y chaqueñas. El domingo 12 del corriente Los Infernales visitarán a Rivadavia (4-2-2) en Mendoza; luego se medirán frente al actual puntero de la Conferencia Norte: Oberá Tenis Club (4-4-0) de Misiones, invicto hasta el momento en la segunda fase del torneo, el partido será el martes 21 mientras que el jueves 23 Salta se trasladará a Resistencia, Chaco, para enfrentar a Villa San Martín.

Después de los encuentros como visitante Los Infernales volverán a su fortaleza, Estadio Delmi, para jugar el domingo 26 ante Unión de Santa Fe y el miércoles 29 a Central Olímpico de Ceres, también de Santa Fe.

SALTA BASKET EN ENERO

09/01 Estadio Delmi

Salta Basket vs Independiente (SdE)

12/01 Leopoldo Brozovix (Mza)

Rivadavia (Mza) vs Salta Basket

21/01 Oberá, Misiones

Oberá TC vs Salta Basket

23/01 Villa San Martín, Resistencia Chaco

Villa San Martín vs Salta Basket

26/01 Estadio Delmi

Salta Basket vs Unión (Santa Fe)

29/01 Estadio Delmi

Salta Basket vs Central Olímpico de Ceres (Sta Fe)