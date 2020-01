ADIÓS AL BILLETE DE 5 PESOS

Queda solamente un mes para poder utilizar los billetes de 5 pesos para hacer pagos y cancelar transacciones. El 31 de enero de 2020 será el último día en que los particulares, comercios y empresas de todo el país tendrán obligación de aceptarlos como medio de pago.



El extenso proceso para quitar el billete de 5 pesos de circulación en la economía nacional ya lleva varios meses y se extenderá en la primera parte del nuevo año, según un cronograma dispuesto por el Banco Central de la

República Argentina:

- El 1 de agosto de 2019 comenzó el retiro de circulación y el BCRA dejó de distribuirlos entre los entidades financieras.

- Hasta el 31 de enero de 2020 los billetes de 5 pesos podrán ser utilizados en todos los negocios y comercios del país para pagar en cualquier transacción.

- A partir del 1 de febrero de 2020 dejarán de tener poder cancelatorio, es decir, no tendrán más validez como medio de pago. Los billetes quedarán “desmonetizados”.

- Hasta el 28 de febrero de 2020 los bancos deberán aceptarlos y canjearlos por monedas o tomarlos como depósitos en cuentas.

A partir del 1° de marzo, quienes tengan billetes de 5 pesos en su poder no tendrán ninguna opción para canjearlos y recuperar su valor, ni presentándolos en un banco, ni en el Banco Central ni de ningún otro modo.



Para los bancos, el proceso de completará el 31 de mayo de 2020. Hasta ese día podrán entregarlos al BCRA que posteriormente procederá a su destrucción.



Desde 2017, el Central puso en marcha un plan de destrucción de billetes deteriorados, incorporando maquinaria específica para ese objetivo en coordinación con los bancos. El primer objetivo fue retirar de la economía el billete de 2 pesos, que dejaron de circular el 30 de abril de 2018. También se utilizó para quitar del mercado billetes en mal estado de otros valores.



El billete de 5 pesos, de color verde y que lleva la imagen del General José de San Martín, había entrado en vigencia en 1998. Será reemplazado por las monedas de ese valor, con las que coexistirá hasta su desaparición definitiva. La moneda de 5 pesos, que comenzaron a circular hace casi dos años, es de color plateado y tiene la imagen del arrayán.

Asimismo, para favorecer su distribución, el BCRA provee de monedas en forma directa a comercios, empresas o asociaciones empresariales que las requieran en cantidad. Para ello habilitó una casilla de consultas, [email protected]



Hasta su desaparición definitiva, los billetes coexistirán con las monedas del mismo valor

Desde que el Banco Central decidió la salida de circulación del billete de 5 pesos ya fueron retirados del circuito económico más de 50 millones de unidades, lo que equivale al 10% del total existente. Según datos de la autoridad monetaria, al momento de anunciarse el plan de retiro de circulación, en julio de 2019, existían 510,6 millones de billetes mientras que al 13 de diciembre el stock registraba una reducción a 459,6 millones.