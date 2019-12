NICO OCCHIATO Y FLOR PEÑA SON LOS NUEVOS CAMPEONES DEL "SÚPER BAILANDO 2019"

Sin duda alguna, Flor Vigna llegó con una leve ventaja a la final del certamen "Súper Bailando 2019" por sobre su rival, Nicolás Occhiato, quien fuera su pareja en la vida real hasta hace algunos meses.

Vigna es un producto de "Combate" y allí estuvo en 6 generaciones del programa y participó de instancias finales. Además, como si esto fuera poco, en 2016 fue campeona del "Bailando por un sueño" junto a Pedro Alfonso y revalidó su título en 2017.

Sin embargo, Nico Occhiato llegó con el impulso de la renovación y el antagónico por el fin del romance generó un rebote muy fuerte en redes sociales.

Flor llegó a esta instancia junto a Facu Mazzei y Occhiato lo hizo con la joven y talentosa Flor Jazmín Peña.

"Es una final con una cierta incomodidad de la cual aprendí mucho. Aprendí a decir que no. Y este programa me animé a descubrirme y me siento más viva que nunca", dijo Flor antes de comenzar el ciclo.

En tanto, Nico Occhiato declaró: "Obvio que quiero ganar pero si gana Flor está perfecto, se lo recontra merece. Es una locura toda, nuestra historia, etc. Después de que la remamos mucho juntos... No me entra en la cabeza, no puedo creerlo. Nos propusimos disfrutarlo y que sea con amor".

Primer duelo: jive

Ángel de Brito votó en el primer duelo a favor de la pareja de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña. Pampita coincidió con Ángel y le dio un voto a la pareja 2. Florencia Peña también votó a Occhiato. Marcelo Polino le dio un voto a la pareja número 1 de Flor Vigna y Facu Mazzei.

Luego llegó el turno de los integrantes del BAR: Flavio Mendoza votó a la número 2 y le dio el primer turno a Occhiato - Jazmín Peña. Laura Fidalgo le puso su voto a la 1. Por último, Aníbal Pachano coincidió con casi todos y le brindó su voto a la 2.

Segundo duelo: cha cha pop (Flor Vigna: Pareja 1 - Nico Occhiato: Pareja 2)

Votaciones del jurado

Ángel de Brito: 2 - Pampita: 1 - Florencia Peña: 1 - Marcelo Polino: 1.

Votaciones del BAR

Flavio Mendoza: 1 - Laura Fidalgo: 2 - Aníbal Pachano: 1.

En esta instancia quedaron 1 a 1 y el voto telefónico se iba a convertir en el gran protagonista de la noche porque valía 2 puntos.

A la hora de revelar el voto telefónico, Marcelo Tinelli anunció que los campeones del "Súper Bailando 2019" con el 50.08 de los votos la pareja de Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña.